Insécurité en milieu scolaire: le gouverneur de l’Ogooué-Maritime pour une présence des forces de l’ordre

Malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation initiées dans plusieurs établissements du pays, l’insécurité en milieu scolaire semble avoir de beaux jours devant elle au Gabon. Une situation pour laquelle une rencontre a été organisée le vendredi 25 février dernier à Port-Gentil, durant laquelle le gouverneur de l’Ogooué-Maritime, Paul Ngome Ayong, a pris le taureau par les cornes en optant pour la présence des forces de l’ordre dans les établissements scolaires.

Le vendredi 25 février 2022, l’insécurité en milieu scolaire était au cœur d’une rencontre convoquée par Paul Ngome Ayong, gouverneur de l’Ogooué-Maritime. Cette réunion avait pour but de combattre ce phénomène grandissant au sein des établissements scolaires. Face aux responsables académiques et chefs d’établissement, le représentant de l’État a dénoncé ce qu’il qualifie de « silence coupable » de la part des membres des administrations des collèges et lycées.

Après examens de plusieurs cas et saisie opérés ces dernières semaines, le gouverneur de l’Ogooué-Maritime s’est voulu tranchant en proposant une solution au phénomène de violence en milieu scolaire qui prend des proportions inquiétantes. Notamment, la nécessité de la présence des forces de sécurité aux abords des lycées. Une annonce bien accueillie par l’ensemble des participants à la rencontre.

Ainsi, une séance de travail a été initiée sur le champ avec les responsables de la Police et de la Gendarmerie. Laquelle débouchera dans les tout prochains jours sur le déploiement d’un dispositif dans plusieurs établissements de la capitale économique. Une solution qui espérons le, permettra de mettre un terme à l’insécurité en milieu scolaire dans la ville de Port-Gentil.