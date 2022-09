Inscription et réinscription: 3 000 au pré-primaire, 5 000 au primaire et 10 000 au secondaire

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’une note émanant du secrétariat général du ministère de l’Education nationale n°001/MENFC/CAB, que les modalités et dispositions qui feront l’objet d’une application dans les différents établissements ont été rendues publiques. A cet effet, les Inscription et réinscription sont fixées à 3 000 francs au pré-primaire, 5 000 francs au primaire et 10 000 au secondaire.

C'est par le biais d'un communiqué de presse rendu public le lundi 5 septembre 2022 que le ministère de l'Education nationale a rappelé aux parents d'élèves et aux acteurs économiques les montants des frais de scolarité.

Un rappel à l’ordre indispensable tant les dérives dans la pratique des prix souvent majorés à l’orée de la reprise des cours sont une problématique de l’heure. Ainsi le gouvernement montre sa ferme intention de canaliser les dépenses inutiles mises aux frais des parents d’élèves déjà asphyxiés par les fournitures et autres dépenses nécessaires à l’épanouissement de leurs progénitures.



Seulement, il serait difficilement imaginable que les établissements se passent de l’APE qui oscille autour de 5000 FCFA au plus. Vivement un dispositif de contrôles pour éviter les arnaques. Gageons que des contrôles seront faits afin de veiller au respect de cette décision.