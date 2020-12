Innoss’B et Suspect 95 à l’affiche de la 4ème éditions du Festival les étoiles du Gabon

Le Comité d’organisation du Festival les étoiles du Gabon informe que la 4ème édition de ladite manifestation qui ambitionne de célébrer les talents gabonais aura bel et bien lieu ce 31 décembre 2020 à l ‘hôtel Le Nomad, dans la commune d’Akanda. Comme invités sélectionnés pour partager la scène avec les artistes locaux afin de donner une dimension internationale à ce spectacle, les artistes Innoss’B et Suspect 95.

En dépit de la crise sanitaire actuelle limitant les soirées et spectacles, le Festival les étoiles du Gabon, organisé par la maison de production AFJ Productions, confirme qu’il aura bel et bien lieu le 31 décembre prochain, dans le strict respect des nouvelles dispositions sanitaires pour assurer la sécurité du public. « Cette édition offrira un concept qui tiendra compte des mesures barrières en vigueur dans le pays », confirme le comité d’organisation.

L’essence de cette soirée est de clôturer l’année en beauté au travers d’une soirée de gala. Laquelle va réunir les artistes et acteurs du show-biz gabonais sur une prestigieuse plateforme. Après Tayc et Robinio Mundibu invités l’an dernier, le comité d’organisation du Festival les étoiles du Gabon a eu du flair en sélectionnant cette année Innoss’B et Suspect 95, des artistes qui brillent autant par leur originalité que pour leur qualité, pour prendre part à cette 4ème édition afin de lui donner une dimension internationale.

Le festival retracera les faits marquants du show-biz durant toute l’année à la faveur d’une émission « TV Prestige », qui sera organisée pour l’occasion et diffusée sur plusieurs chaînes de télévision du pays, de même que sur les réseaux sociaux. Restauration raffinée, tapis rouge, décompte de minuit, dans le strict respect du dress code: « African & chic ».