Indice de libertés humaines 2021: le Gabon, 1er en Afrique Centrale

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est ce qui ressort du rapport « Human Freedom Index 2021 » de l’Institut Fraser publié le 16 décembre 2021. Ainsi, le Gabon parvient à engranger 9 places en Afrique subsaharienne et 28 sur le plan mondial pour se classer respectivement 18e et 104e, avec un score de 6,8 points sur 10. Une progression qui lui vaut la première place au sein de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac) en termes de liberté humaine.

L’Indice de liberté humaine 2021 publié par le think tank canadien Fraser Institut a dévoilé son classement le 16 décembre 2021. Lequel place le Gabon à la 18ème place africaine et la 104ème au niveau mondial avec un score de 7,51 pour les libertés individuelles 5,8 pour les libertés économiques et 6,8 pour les libertés humaines. Faisant ainsi du pays le leader au sein de la Cemac.

Selon le think tank canadien Fraser Institut, Entre 2008 et 2019, les libertés humaines ont légèrement reculé dans le monde. 83% de la population mondiale a vu ses libertés individuelles reculer, depuis 2008. Concrètement, l’indice mondial des libertés humaines a enregistré une baisse de -0,01 point, 71 pays ayant enregistré une baisse de leurs performances contre 67 qui ont connu une hausse.

Un classement que pourrait décrier l’opinion publique. Lequel fustige le maintien de l’état d’urgence et des mesures « restrictives et impopulaires » prises par le gouvernement pour endiguer la propagation du covid-19 depuis deux ans. Limitant ainsi la mobilité sociale dans le pays. Une situation qui est par ailleurs l’une des causes du bras de fer engagé entre les autorités et le mouvement civil Copil citoyen.



Pour rappel, le « Human Freedom Index » est un classement qui analyse le niveau de la liberté individuelle, civile et économique dans 165 juridictions et États dans le monde. Parue fin décembre 2021, cette septième édition note sur une échelle de 0 à 10, les pays sur 82 indicateurs distincts de la liberté. Notamment, l’État de droit, la sécurité et sûreté, la liberté de déplacement, de religion, d’association, réunion et société civile, d’expression et d’information, ou encore la liberté de commerce international.