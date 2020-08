Indépendance: Canal+ Gabon annonce le spectacle «60 minutes de slam» pour célébrer la fête nationale

En prélude à la célébration du 60ème anniversaire de l’indépendance du Gabon, Canal+ a décidé de mettre les petits plats dans les grands. Ainsi, l’opérateur de distribution des programmes télévisés va organiser le 17 août prochain son spectacle de slam inédit intitulé « 60 minutes de slam pour le Gabon » afin de faire rayonner le vert, jaune et bleu.

Cette initiative qui s’inscrit dans le cadre de la valorisation de la culture gabonaise dont Canal+ Gabon s’est fait le chantre a pour objectif de célébrer, à l’instar de 16 autres pays africains, l’accession du pays à la souveraineté internationale. Cette année, la fête nationale du pays revêt une importance particulière, du fait qu’il commémore son 60ème anniversaire.

Pour marquer le coup, Canal+ Gabon a décidé de s’associer à des slameurs pour offrir le spectacle « 60 minutes de slam pour le Gabon ». Un jubilé de diamant qui verra la participation de Slam Master No, artiste de poésie urbaine et triple champion du Gabon de slam, Loupiano, Psychic et Ramses Junior.

Suite aux restrictions imposées par la Covid-19, l’événement sera diffusé en direct sur la page Facebook de Canal+ Gabon lundi 17 août à partir de 20 heures 30.