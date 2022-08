Indépendance an 62: Nana Akufo-Addo et la secrétaire générale du Commonwealth attendus à Libreville

Ecouter cet article Ecouter cet article

Alors que la célébration de l’accession du Gabon à la souveraineté internationale se prépare très activement, cette commémoration sera rehaussée par des personnalités africaines et internationales de premier plan. Outre le président du Sénégal Macky Sall et du président de l’Assemblée générale des Nations Unies Abdulla Shahid, la capitale gabonaise sera l’hôte du président ghanéen Nana Akufo-Addo et de la secrétaire générale Commonwealth Patricia Scotland.

Le 17 août prochain, le Gabon célébrera les 62 ans de son accession à l’indépendance. Une commémoration qui revêt un caractère particulier car, après un peu plus de deux ans de restriction liée à la pandémie de covid-19, les populations pourront se rassembler pour assister à ces festivités dont le point d’orgue est sans conteste la parade militaire au Boulevard de l’indépendance.

Une parade qui sera marquée par la présence du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba mais surtout de plusieurs hôtes africains et internationaux. Il s’agit notamment du président du Sénégal Macky Sall et du président de la 76ème Session de l’Assemblée générale des Nations Unies Abdulla Shahid, du président ghanéen Nana Akufo-Addo mais surtout de la secrétaire générale Commonwealth Patricia Scotland.

Il faut dire que la présence de la dernière cité constitue un moment historique car elle intervient un peu plus d’un mois après l’adhésion du Gabon à cette organisation intergouvernementale qui a pour mission de promouvoir une série de valeurs communes telles que l’égalité, la non-discrimination, la démocratie et la primauté du droit.