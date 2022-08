Indépendance an 62: Macky Sall félicite Ali Bongo pour la réussite du défilé militaire

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le jeudi 18 août 2022, le Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a reçu en entretien au palais du bord de mer le président de la République du Sénégal, Macky Sall. Occasion pour ce dernier d’adresser ses félicitations suite au succès éclatant du défilé militaire qui s’est tenu sur le boulevard de l’Indépendance à l’occasion de la commémoration des 62 ans de l’accession du Gabon à la souveraineté internationale.

Invité en terre gabonaise dans le cadre de la célébration du 62ème anniversaire de l’indépendance du Gabon, le président sénégalais Macky Sall s’est entretenu avec son homologue ce 18 août 2022. Entre autres points évoqués lors de cet échange, le désir de consolider les relations bilatérales entre les deux pays.

Au cours de leur entretien, Ali Bongo Ondimba et son hôte ont analysé les questions d’intérêt commun sur les plans continental et international. Il s’agit notamment des conséquences sur les économies africaines de la crise Russo-ukrainien, de la question du terrorisme, mais aussi de la reforme du Conseil de sécurité des Nations-unies pour une représentation plus équitable du continent africain.

Par ailleurs, le chef de l’Etat sénégalais n’a pas manqué de saluer la parfaite amitié et la vision commune avec son homologue et leurs peuples respectifs. Occasion pour le président Macky Sall d’exprimer sa reconnaissance pour l’accueil chaleureux qui lui a été réservé ainsi que la parfaite organisation de la célébration de l’accession du Gabon à la souveraineté internationale.

Geneviève Dewuno