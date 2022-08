Indépendance an 62: l’absence remarquable de personnalités officielles de la Cemac

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba serait-il en froid avec certains de ses homologues de la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale (CEMAC). C’est la question qui taraude les esprits après l’absence pour le moins remarquée des présidents des pays de cette sous-région lors des commémorations des 62 ans d’accession du Gabon à la souveraineté internationale.

En effet, cette commémoration constituait une première après près de deux ans de restrictions liées à la pandémie de covid-19. Outre la présence de milliers de compatriotes et de la communauté étrangère, le défilé militaire de ce 17 août 2022 a été rehaussé par la présence du président du Sénégal Macky Sall, du président de l’Assemblée générale des Nations Unies Abdulla Shahid et de la secrétaire générale Commonwealth Patricia Scotland.

Sauf que malgré la présence de ces personnalités de haut rang, aucun chef d’Etat de la sous région et plus particulièrement des pays frontaliers à l’instar de la Guinée-Equatorial, du Congo ou encore du Cameroun n’ont été invités à cette commémoration. Pis, en scrutant la liste des personnalités invitées, aucun officiel de la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale.



De quoi susciter des interrogations sur la nature des rapports qu’entretient le Gabon avec ses pays frères. Certains observateurs avertis de la diplomatie sous-régionale estiment à tort ou à raison, que cette absence récurrente des chefs d’Etat de la sous région serait une réponse à l’absentéisme remarqué du président gabonais lors des rencontres impliquant la sous-région. Le dernier fait en date étant sans aucun doute lors de la 21ème réunion ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat membres de la Communauté des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC) à Kinshasa, où il a été representé une fois de plus par son Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda.