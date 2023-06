Inde : Charles Mve Ellah en quête d’assistance technique agricole

Ecouter cet article Ecouter cet article

Depuis quelques jours, le ministre gabonais de l’Agriculture, de la Sécurité alimentaire, chargé de la Valorisation de la Ruralité, Charles Mve Ellah séjourne en Inde. Une visite de travail dont l’un des objectifs est de trouver une assistance technique dans le secteur agricole.

Motivé par la volonté de l’Etat de booster le secteur agricole gabonais, Charles Mve Ellah s’est rendu en Inde où il prend part à des rencontres abordant la thématique agricole. Il a notamment échangé avec le responsable de « Escorts Kubota Limited » une entreprise connue dans la fabrication des engins agricoles et qui veut contribuer à l’industrialisation du secteur.

Le membre du gouvernement a tenu un discours exposant la nouvelle politique agricole du Gabon en rapport avec le Plan d’accélération de la transformation (PAT) qui ambitionne de conduire le pays vers l’autosuffisance alimentaire et le sortir de cette dépendance dont le taux d’importation alimentaire est évalué à environ 70%, soit environ 600 milliards de francs CFA. «Pour cela, le président de la République Ali Bongo Ondimba a assigné au gouvernement la mission de réduire de près de 50% cette dépendance en importations. On va y arriver» a-t-il indiqué.

Les équipements techniques plus qu’une nécessité

6 000 000 ha de terres arables, un climat équatorial, des ressources naturelles et halieutiques variées, un potentiel naturel suffisant et rare pour faire du Gabon une terre propice au développement de l’agriculture. Cependant, le déficit en équipements techniques et industriels constitue un réel frein au développement de ce secteur.

En effet, le retard du pays en matière de production agricole est tributaire du manque d’outils modernes pour atteindre les objectifs fixés. Pour exemple, les pertes post-récoltes de certains projets publics sont en partie dues au manque de moyens d’évacuation pour écoulement sur les marchés et à l’insuffisance des infrastructures de transport.

Rappelons que le projet GRAINE (Gabonaise des réalisations agricoles et des initiatives des nationaux engagés) avait pour objectif prioritaire l’amélioration de la sécurité alimentaire et la diversification de l’économie gabonaise. Cependant, son succès s’en trouve altéré par ces insuffisances comme le soulignait récemment le Pr Cyrille Bergaly Kamdem, consultant WWF qui avait étroitement lié l’échec de ce programme pourtant prometteur dans la diversification de l’économie, au manque des équipements techniques et à l’absence de qualification de la main d’œuvre dans le domaine. C’est donc à ces volets cruciaux que le gouvernement veut s’attaquer à travers divers partenariats internationaux.

Iris Obanga