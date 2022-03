Incident sur l’axe Ndjolé-Kango: les précisions de GSEZ Ports

Ecouter cet article Ecouter cet article

Aux environs de 5 heures ce matin, un de nos camions, effectuant ses rotations journalières sur la ligne Ndjolé-Kango, a été victime d’un incident.

A la suite d’un problème technique, un incendie s’est déclenché sur le camion en partant des pneus de la remorque. Fort heureusement, le conducteur a réagi immédiatement en détachant la remorque du tracteur.

Cet incident a eu pour conséquence l’obstruction momentanée de la voie de 5 H à 7H 30.

Le problème a été résolu et le véhicule a été retiré de la voie principale.

Le chauffeur est sain et sauf et personne n’a été blessé.

GSEZ Ports vous présente ses excuses pour les désagréments causés et vous remercie pour votre patience.