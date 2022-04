Incident du Terminal du Cap Lopez: le gouvernement annonce l’ouverture d’une enquête

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’un communiqué rendu public ce vendredi 29 avril 2022 que le ministère du Pétrole a tenu à réagir à l’incident survenu le jeudi 28 avril dernier au Terminal Cap Lopez situé proche de la ville de Port Gentil dans la Province de l’Ogooué Maritime. Ainsi, tout en rassurant l’opinion nationale sur les dispositions prises pour circonscrire le déversement de pétrole brut dans la nature, il a annoncé l’ouverture d’une enquête pour faire la lumière sur cet incident.

En effet, c’est aux environs de 11 heures qu’un une fuite d’hydrocarbures aurait été détectée sur le bac de stockage R17 du Terminal Cap Lopez occasionnant le déversement de 50,000 m3 de pétrole soit 300 000 barils de pétrole brut. A cet effet, une opération d’urgence aurait été mise en place afin d’endiguer cette fuite.

« L’intégralité du pétrole a pu être contenue dans les bacs de rétention et aucune pollution marine n’a pu être constatée à ce stade » a indiqué le communiqué du ministère du Pétrole. Le gouvernement a par ailleurs révélé qu’après avoir assuré la sécurité des personnes et des installations, les opérations de réception, de stockage et d’expédition de brut ont été suspendues, indiquant au passage que « les équipes sont à pied d’œuvre pour installer des barrages flottants à titre préventif ».



« Perenco Oil & Gas Gabon travaille en étroite collaboration avec les autorités compétentes pour assurer la résolution rapide et sûre de la situation, pomper les hydrocarbures retenus dans les bacs de rétention et remettre en service le Terminal du Cap Lopez pour assurer sa fonction optimale de stockage et d’enlèvement et d’export des bruts gabonais », indique le communiqué, avant d’annoncer l’ouverture d’une enquête pour déterminer la cause de la défaillance de ce réservoir de stockage.