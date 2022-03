Incarcération de Jean Remy Yama: la société civile sollicite l’intervention de l’UE

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’incarcération du président de Dynamique unitaire Jean Remy Yama continue d’être au centre du débat au sein de l’opinion. En effet, elle a été au cœur de la rencontre qui s’est déroulée ce jeudi 10 mars entre la représentation de l’Union européenne au Gabon et une délégation de la société civile conduite par le pasteur Georges Bruno Ngoussi. Occasion pour ce dernier de solliciter l’intervention de cette organisation pour obtenir la libération du leader syndical.

En effet, le dimanche 27 février 2022 que le président du syndicat national des enseignants et chercheurs du Gabon (Snec) avait été arrêté à l’aéroport international de Libreville, alors qu’il embarquait pour Dakar au Sénégal où il se rendait pour nécessité médicale. Ainsi, au cours de son entrevue avec des membres de l’Union Européenne à Libreville, le pasteur Georges Bruno Ngoussi a tenu à condamner cette arrestation qui s’apparente à un acharnement judiciaire envers celui qui depuis de nombreuses années est un fervent défenseur des droits des travailleurs.

Profitant de cette rencontre, le pasteur Georges Bruno Ngoussi a sollicité l’intervention de l’Union Européenne, pour la libération du leader syndical. « Nous sommes venus rencontrer les autorités diplomatiques de la représentation de l’UE auprès de la République gabonaise. Nous avons échangé sur le cas de Jean Rémy Yama président de Dynamique unitaire pour qui nous sollicitons leur intervention pour qu’il soit libéré » a-t-il indiqué.

Pour rappel, de nombreuses organisations syndicales sont montées au créneau afin de fustiger cette arrestation. Dénonçant la violation flagrante des dispositions pour une affaire dont les plaintes formulées en 2018 par Thierry Blanchard Ekogho et Ibrahim Touré Abdouramane avaient été classées « sans suite » par l’ancien procureur de la République Olivier Nzaou. Une affaire qui fait couler beaucoup d’encre et de salive et a provoqué de vives réactions au sein de l’opinion civile et politique.