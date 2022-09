IDH 2022: le Gabon, 1er en zone Cemac

Ecouter cet article Ecouter cet article

Élaboré par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), l’Indice de développement humain (IDH) est calculé sur la base du revenu par habitant, l’espérance de vie à la naissance et le niveau d’études. Ainsi, selon les derniers chiffres publiés par cet organisme de l’ONU, le Gabon détient les meilleurs chiffres en la matière en Afrique centrale et cela malgré la crise qui secoue l’économie en se classant 8ème sur le plan continental et 1er en zone Cemac.

Dans le classement de l’IDH 2022 des pays en Afrique, le Gabon se classe en 8ème position derrière l’Afrique du sud, la Libye, la Tunisie, l’Égypte, l’Algérie, Seychelles et Maurice. Contre toute attente, le maillot jaune de la Cemac supplante des pays comme le Maroc, le Rwanda, l’Angola. Classé dans la catégorie « pays à développement humain élevé », et 112ème mondial, le Gabon a baissé comparé à l’année 2021 où il occupait la 110ème.

D’après ce rapport, les années de progrès réalisés par les pays africains ont connu une baisse considérable due à la pandémie de la Covid-19. Pour le classement mondial, la Suisse, la Norvège et l’Islande sont situés dans la catégorie des IDH « très élevés ». Ils occupent respectivement les 1er, 2 ème, et 3 ème rangs, selon le rapport du PNUD.

Pour information, le classement de l’IDH évalue le niveau de développement humain de 189 pays, en se basant sur plusieurs données, impliquant entre autres le niveau d’éducation de la population, la santé et le revenu. Cependant, pour le PNUD, le Produit intérieur brut et le revenu par habitant ne suffisent plus à décrire la situation économique et sociale dans laquelle se trouve un pays, il faut également s’intéresser à la manière dont les richesses sont réparties.