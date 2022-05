Iboundji: une panthère tueuse de chiens sème la terreur

Ecouter cet article Ecouter cet article

Les populations de la commune d’Iboundji dans le département de l’Offoué-Onoye dans la province de l’Ogooué Lolo sont depuis peu en proie à un danger qui pourrait s’avérer fatal pour ledit regroupement. Et pour cause, des témoignages feraient état de la présence d’une panthère dans le village au point d’occasionner la mort d’animaux domestiques, rapporte notre confrère du site Gabon info. Les villageois sont en alerte rouge.

L’atmosphère est particulièrement morose à Iboundji dans la province de l’Ogooué-Lolo. En effet, selon les témoignages des riverains, une panthère visiterait nuitamment le village. La rumeur est devenue un fait après la découverte des cadavres de plusieurs chiens de chasse. Un véritable choc pour les populations, car sur le lieu de la trouvaille, des traces d’empreintes de panthères étaient visibles. Lesquelles dernières ont été certifiées par des chasseurs alors qu’elles étaient à nouveau présentes quelques jours plus tard.

Une présence qui sème la panique dans la localité, faisant courir aux riverains un danger permanent. « Hier, aux environs de 3 heures du matin, mes chiens ont été attaqués par une panthère, pendant qu’ils étaient hors de la barrière. Dans leur fuite, le plus petit a réussi à pousser le portillon, et s’est caché. Un combat s’est engagé entre le deuxième et la panthère. Malheureusement pour lui, le combat s’est arrêté à la terrasse. La panthère a pris le dessus jusqu’à mort s’en suive. Dans la bagarre, les deux animaux ont cassé la baie vitrée » a relaté Ralph Malouanga, le précepteur de la ville au site Gabon Info.

Par ailleurs, les riverains indiquent que le phénomène ne serait pas nouveau et qu’il avait déjà été signalé aux autorités locales. Malheureusement pour la population, malgré les nombreuses interpellations, aucune mesure n’a pour l’heure été prise afin de mettre cette panthère hors d’état de nuire. Un énième problème qui vient se greffer à celui du conflit Homme-faune dans lequel de nombreux pachydermes détruisent depuis plusieurs années maintenant les plantations.