Iboundji: le préfet lance une traque à la panthère qui sème la terreur dans la ville

Face aux attaques régulières des animaux domestiques par une panthère dans la commune d’iboundji, les autorités ont décidé de prendre le taureau par les cornes. A cet effet, le préfet de ladite localité, Jean De Dieu Mbadinga Mounguengui a par le truchement d’une note circulaire recommandé aux parents de ne plus laisser les enfants dehors après 22 heures.

Dans cette note circulaire datant du mercredi 4 mai 2022, le préfet du département de l’Offoue-Onoye a tenu à réagir quant aux informations faisant état de la présence d’une panthère dans la commune d’Iboundji. Ainsi, Jean De Dieu Mbadinga Mounguengui a tenu à rassurer les populations concernant les dispositions prises par les autorités locales pour protéger les riverains de ce dangereux prédateur.

Le préfet a indiqué « aux parents de ne plus laisser leurs enfants circuler dans la ville aux environs de 22 heures car une patrouille de Forces de défense et de sécurité sillonera la ville tous les jours ». Une initiative dont l’objectif premier est de protéger les riverains et de mettre hors d’état de nuire la « panthère tueuse de chiens ».