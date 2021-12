Hydrocarbures: pas de fermeture des stations PetroGabon à l’ordre du jour

Ecouter cet article Ecouter cet article

La nouvelle s’est répandue ces dernières heures comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux et la plateforme de messagerie instantanée Whatsapp. Prévues pour ce 1er décembre 2021, la suspension des ventes de gaz butane et la fermeture des stations-service ne seraient plus désormais à l’ordre du jour à la suite de négociations avec les autorités.

En effet, depuis plusieurs années, le marketeur connaît des difficultés liées à sa trésorerie à la suite des accumulations de créances de stocks de dispenses de TVA et de stabilisation négative. Une situation rendue difficile avec la double crise pétrolière et de la pandémie liée au covid-19 qui a eu un impact indéniable sur l’économie nationale.

Il faut dire qu’au 30 novembre 2021, PetroGabon accumule près de 12 milliards de FCFA de créances crédit TVA et stabilisation négative. Une situation consécutive au non paiement d’une facture de 9 milliards de FCFA à la société gabonaise de raffinage (Sogara) et qui aurait contraint les responsables de cette entreprise à envisager la suspension des ventes de gaz butane et la fermeture des stations-service.

Une information qui n’a d’ailleurs pas manqué de susciter des craintes au sein de la population qui craignait une énième pénurie de carburant et de gaz butane. Contactée par Gabon Media Time une source proche de la direction générale de cette entreprise, tout en confirmant cette information a tenu toutefois à rassurer les populations sur la poursuite des services de PetroGabon. « La mesure a été suspendue, des discussions ont été ouvertes avec les autorités afin de trouver une solution », nous a confié notre source.