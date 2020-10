Hu Changchun: «Face à la Covid-19 la chine et le Gabon mènent le combat épaule contre épaule»

C’est au cour d’un entretien accordé le jeudi 1er octobre dernier au quotidien L’Union que l’Ambassadeur de Chine au Gabon Hu Changchun s’est prononcé sur la coopération sino-gabonaise notamment dans ce contexte particulier de crise sanitaire liée à la Covid-19. Occasion pour le diplomate de réitéré la volonté du géant asiatique d’intensifier les relations entres les deux pays notamment dans la lutte contre cette pandémie.

Épicentre de la maladie à Coronavirus, la Chine a longtemps été secouée depuis le mois de novembre 2019. Durant cette période, la République populaire de Chine a pu compter sur le soutien du Gabon, un pays frère qui avec lequel la coopération multiforme n’est plus à démontrer. C’est d’ailleurs ce qu’a rappelé son excellence Hu Changchun, ambassadeur de Chine au Gabon durant un entretien accordé au quotidien L’Union. « La confiance politique ne cesse de s’intensifier, les hautes autorités de nos deux pays maintiennent des échanges intenses par vidéos et correspondances », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, le diplomate chinois s’est dit rassuré quant à la coopération bilatérale entre les deux États dans ce contexte de crise sanitaire liée à la Covid-19 qui prévaut dans le monde. « Face à la Covid-19 la chine et le Gabon mènent le combat épaule contre épaule », a révélé son excellence Hu Changchun. Une solidarité manifestement renforcée à l’issue du sommet Chine-Afrique tenu durant le mois de Juin dernier où plusieurs mesures visant à soutenir les États africains ont été prises.

Il faut dire que depuis la découverte du patient zéro au Gabon, la Chine n’a de cesse de multiplier ses actions empreintes de solidarité pour les populations gabonaises. Au nombre desquelles, la remise de 3 dons en matériels médicaux depuis le mois de mars 2020. Plus récemment, c’est un partenariat axé sur la formation technique et l’équipement qui a été noué entre l’hôpital de Melen et l’hôpital populaire de Tianjin. À cela devraient s’ajouter plusieurs autres axes de développement que la Chine entend voir matérialiser durant cette année qui marque le 71e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale.