Hôpital de Melen: suspension des indemnités des responsables après le constat d’une gestion désastreuse

C’est dans le cadre de l’évaluation des Projets d’établissements de formations sanitaires, que le ministre de la Santé, Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, a effectué une visite inopinée au Centre hospitalier régional Estuaire de Melen (CHREM). Une descente qui a permis de constater la gestion pour le moins approximative de cette structure hospitalière notamment sur la prise en charge des patients.

C’est accompagné du secrétaire général du ministère et des directeurs centraux des affaires financières et des ressources humaines que le patron de ce département ministériel a effectué une visite surprise au sein de l’Hôpital de Melen sis dans le 5ème arrondissement de Libreville. Occasion pour le membre du gouvernement de constater de nombreux dysfonctionnements dans la gestion de cet établissement.

Au nombre des anomalies constatées par le Dr. Guy Patrick Obiang l’insuffisance d’alimentation en électricité et en eau potable, l’obsolescence du plateau technique, la mauvaise gestion des déchets biomédicaux et des recettes de l’hôpital et des absences injustifiées du personnel soignant. Des dysfonctionnements qui n’ont pas manqué d’être condamnés par le ministre de la Santé qui en guise de sanction à « décidé de la suspension temporaire des indemnités du Directeur général et des Directeurs ».

« Les économies ainsi engrangées serviront à l’achat des médicaments, consommables et autres produits de santé et la réparation de la climatisation du bloc opératoire », indique le communiqué du ministère de la Santé. Par ailleurs concernant le mauvais système de paiement des primes et autres indemnités du personnel, Guy Patrick Obiang Ndong a annoncé la mise en place d’un système de rémunération basé sur la performance des uns et des autres, non sans les inviter à une priorisation des dépenses de l’hôpital.