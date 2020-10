Hilaire Ndzang Nyangone dévoile son ouvrage «Liberté de la presse au Gabon. Réalité, mythe,ou utopie»

Nouvellement paru aux éditions St Honoré-Paris, « Liberté de la presse au Gabon. Réalité, mythe ou utopie », est un ouvrage pour tous ceux qui veulent comprendre la liberté de la presse et ses enjeux au Gabon. Un pays dans lequel la question fait encore et toujours de nombreux débats. Au travers d’une étude des cas de la législation et des missions des régulateurs des médias, du classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières, l’auteur, Hilaire Ndzang Nyangone y fait une analyse pour ressortir quelques atouts de la presse gabonaise et ses nombreux défis à relever.

Ce livre pose de manière concise une question à laquelle les hommes de médias et les observateurs sociaux se posent, « La liberté de la presse est-elle réalité, mythe ou utopie au Gabon? ». La recherche de réponses à cette question polémique malgré l’existence d’un pluralisme médiatique au Gabon a permis à l’auteur, Hilaire Ndzang Nyangone, maître-assistant Cames en études ibériques et latino-américaines, de mener des analyses minutieuses. De celles-ci, il en ressort que la presse gabonaise regorge plusieurs atouts, mais surtout de nombreux défis à relever.

De la continuelle dégringolade du Gabon au classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières, aux plaintes et réclamations portées par les journalistes en faveur d’une presse libre, Hilaire Ndzang Nyangone dans son analyse une « anachronique entre une presse favorable au pouvoir (non censurée) et une politique de sanctions systématiques de la presse critique à l’encontre du pouvoir exécutif (très censurée) ».

En vue de rétablir la liberté de la presse, son honneur et son indépendance, il y formule quelques propositions « fiables » à l’endroit des autorités gabonaises, des régulateurs des médias, et des journalistes exerçant au Gabon.