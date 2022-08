Hervé Omva: «12 tonnes d’iboga sortiraient illégalement chaque année du Gabon»

Ecouter cet article Ecouter cet article

Malgré l’interdiction d’exportation de la plante Iboga depuis le 4 février 2019 par les autorités gabonaises, cette dernière semble toujours faire l’objet d’un trafic entre le Gabon et l’extérieur. C’est du moins ce que révèle le coordinateur de l’Initiative développement recherche conseil (IDRC)-Africa, Hervé Omva Ovono qui, selon le site d’actualité Reflets Gabon, assure que c’est environ 12 tonnes de cette plante qui sortiraient illégalement chaque année du pays.

Très convoitée par la communauté scientifique internationale à cause de ses vertus psychotropes, l’Iboga est une herbe endémique de l’Afrique centrale équatoriale et très utilisée dans les rites traditionnels au Gabon. Afin de préserver la « Tabernanthe iboga », le gouvernement avait décidé de suspendre à titre conservatoire sa sortie du territoire via l’article 2 de l’arrêté n°0001/MF EPC/CAB-M du 4 février 2019.

Sauf que malgré l’interdiction d’exportation, la réalité serait tout autre. Selon le coordinateur de l’Initiative développement recherche conseil cette espèce végétale serait expédiée en direction de l’étranger de manière illégale et en grande quantité. « 12 tonnes d’iboga sortiraient illégalement chaque année du Gabon. Sur le marché international, le coût du gramme d’iboga va de 3 à 20 euros soit 3000 à 20 000 francs CFA », a indiqué Hervé Omva Ovono.

Une situation qui devrait interpeller les autorités compétentes en l’occurrence le ministre des Eaux et Forêts le Pr. Lee White afin que ce dernier trouve des solutions pour mettre fin à ces pratiques illicites mais également garantir la pérennité de cette espèce végétale très prisée. La sonnette d’alarme est tirée, gageons que cette affaire sera prise à bras le corps.

Geneviève Dewuno