Hépatite B: les rapports sexuels première cause de transmission au Gabon

L’hépatite B, infection aiguë ou chronique du foie, due au virus de l’hépatite B (VHB) demeure une menace importante pour la santé publique au Gabon. Selon l’Organisation mondiale de la santé OMS ce virus est plus contagieux que le VIH et les rapports sexuels non protégés représentent le principal mode de contamination de cette maladie.

Si l’hépatite virale est un problème majeur de santé publique, le manque de communication autour de cette infection virale qu’est l’hépatite B l’est également. Ainsi, s’il existe plusieurs moyens de transmission au virus de l’hépatite B le plus fréquent est d’avoir des relations sexuelles non protégées avec une personne infectée à travers les sécrétions biologiques dont le sperme, les sécrétions vaginales, et la pratique des rapports bucco-génitaux.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, la transmission se fait essentiellement entre les partenaires hétérosexuels et le risque augmente avec le nombre de partenaires sexuels, les nombre d’années d’activités sexuelles et la présence d’autres infections sexuellement transmissibles présente dans l’organisme. De quoi se poser des questions face au silence qui entoure cette maladie dite virale asymptomatique et qui ne dispose pas de traitement spécifique.

L’objectif étant d’éliminer l’hépatite B, les pouvoirs publics devraient accentuer les campagnes de sensibilisation autour du mode de transmission et de prévention de l’hépatite sur tout le territoire national, organisés plus de campagnes de dépistage de l’hépatite à l’égard des différentes populations et dans différents contextes. Et surtout, conscientiser les populations à avoir une sexualité ordonnée et en se protégeant lors des relations sexuelles, tout en intensifiant les programmes de distribution de préservatifs aux populations les plus exposées au risque de contracter une hépatite B.

Geneviève Dewuno