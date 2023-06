Heliconia Franceville : la cure de jouvence par l’ONDSC en bonne voie

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Directeur général de l’Office national de développement du Sport et de la Culture (ONDSC) a effectué, le vendredi 16 juin 2023, une visite d’inspection au sein de l’hôtel Heliconia Central de Mbaya de Franceville. Il s’est agi pour Joannick Ngomo Obiang de constater la bonne évolution des travaux de réhabilitation de cette structure.

C’est en marge de la rencontre de football Gabon contre la République démocratique du Congo (RDC) que le Directeur général de l’Office national de développement du Sport et de la Culture a fait le tour du propriétaire à l’hôtel Heliconia Central de Mbaya de Franceville. Sous le regard avisé de la presse, Joannick Ngomo Obiang a parcouru l’ensemble des compartiments en travaux.

Les travaux d’étanchéité de la toiture presque bouclés

3 ans après avoir récupéré la gestion de ces complexes réservés à l’accueil et la préparation des équipes nationales durant les compétitions sportives, l’ONDSC a constaté leur délabrement avancé. En vue de les redynamiser, un vaste plan de réhabilitation a été lancé. En deux mois, Joannick Ngomo Obiang peut se targuer d’avoir réalisé 80% du traitement en étanchéité.

Le directeur général de l’ONDSC Joannick Ngomo Obiang lors de la visite d’inspection © D.R.

« Comme nous l’avons annoncé, il y a trois mois, les travaux de réhabilitation ont démarré il y a maintenant trois semaines et ils se poursuivront sur quatre mois. Ils sont pour l’instant visibles au niveau des structures supérieures de l’hôtel. Pendant les quatre mois, cependant, l’hôtel restera ouvert », a souligné Joannick Ngomo Obiang.

Un nouveau bus offert par l’ONDSC

Principalement axé sur les travaux d’extérieur et d’intérieur, notamment la réparation des fissures et le rafraîchissement des façades, ce travail de fourmis de l’ONDSC s’étend également à l’amélioration des conditions de travail des agents. En effet, 12 ans après sa mise en service, l’hôtel Heliconia Central de Mbaya de Franceville a de nouveau des moyens roulants de pointe. En effet,Joannick Ngomo Obiang a procédé à la remise d’un bus du personnel flambant neuf. Réceptionnant ledit véhicule, Anicet Ayeng Obame s’est dit satisfait. « C’est, pour nous, une occasion de remercier le directeur général de l’ONDSC pour ce geste qui vient à point nommé pour la sécurité des employés », a indiqué le superviseur général du parc hôtelier Héliconia dans le Haut-Ogooué.

Le bus offert par l’ONDSC © D.R.

Non sans manquer de préciser que ce matériel roulant « permettra et facilitera la ponctualité de nos agents à leurs différents postes de travail ». Notons que ce plan de remise à niveau des hôtels Héliconia aux standards nationaux et internationaux vise à leur redonner le lustre d’antan. Les travaux se poursuivront suivant une procédure méticuleuse.