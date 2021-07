Haïti: le président Jovenel Moïse assassiné à son domicile

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est la stupeur qui règne actuellement dans ce petit pays caribéen situé sur l’île d’Hispaniola. En effet, le Premier ministre sortant d’Haïti, Claude Joseph, a annoncé ce mercredi 7 juillet l’assassinat dans la nuit du mardi au mercredi du président Jovenel Moïse.

Selon les premières informations révélées par le chef du gouvernement c’est « vers une heure du matin, dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 juillet 2021, qu’un groupe d’individus non identifiés, dont certains parlaient en espagnol, a attaqué la résidence privée du président de la République et ainsi blessé mortellement le chef de l’État ». Ce dernier n’aurait malheureusement pas survécu à ses blessures.

Il a indiqué également que l’épouse du président a été blessée dans l’attaque et hospitalisée. « Condamnant cet acte odieux, inhumain et barbare », Claude Joseph a appelé la population au calme et déclaré que la police et l’armée allaient assurer le maintien de l’ordre.

Pour rappel, Jovenel Moïse, homme d’affaires réputé 53 ans, avait été élu président en 2016 et avait pris ses fonctions le 7 février 2017. Le pays est gangrené depuis des années par l’insécurité et notamment les enlèvements contre rançon menés par des gangs jouissant d’une quasi impunité.