HAC-UNOCA : les journalistes à l’école des bonnes pratiques en période électorale

Ce jeudi 03 août 2023 s’est ouvert à Lambaréné dans la province du Moyen-Ogooué, le séminaire de renforcement des capacités des journalistes organisé par Bureau régional des Nations Unies pour l’Afrique centrale (UNOCA), la Haute autorité de la communication (HAC) et la commission de la Communauté économique des États d’Afrique centrale (CEEAC). Une rencontre initiée en prélude aux prochaines échéances électorales avec objectif de doter les hommes et femmes de média

C’est en présence du gouverneur de la province du Moyen-Ogooué Abdul Razzak Kabongo du maire du 2ème arrondissement de Lambaréné Brigitte Koumba que s’est ouvert ce séminaire de renforcement des capacités des journalistes. Placé sous le thème « Les fondamentaux d’un écosystème médiatique libre et régulé en période électorale » cette rencontre est l’occasion pour les professionnels des médias de s’approprier les techniques journalistiques en matière de traitement de l’information en période électorale.

La HAC et l’UNOCA au cœur de la formation des journalistes

Lors de son intervention, le Représentant spécial du secrétaire général de l’ONU Abdou Abarry à rappeler que ce séminaire devrait inévitablement « contribuer à la prévention et a la lutte contre la possible montée des discours de haine et la stigmatisation de certains candidats, mais aussi, la forte exposition du public à la mésinformation, à la désinformation et à la mal information ». Même cas de figure pour le président de la HAC Germain Ngoyo Moussavou de rappeler l’importance que revêt cette rencontre.



« Une presse professionnelle soucieuse du respect de la vie privé, de l’honorabilité des autres citoyens et du respect des institutions de la République constitue un facteur majeur dans la stabilité des États », a souligné le président de la HAC. À cet effet, les journalistes ont été invités à faire preuve de neutralité et d’impartialité dans la couverture des informations afin de permettre à chaque citoyenne et à chaque citoyen d’accéder à une source fiable.