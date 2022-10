HAC: Max Olivier Obame désormais installé à son siège de Conseiller membre

Ecouter cet article Ecouter cet article

Nommé Conseiller-Membre à la Haute Autorité de la Communication (HAC) à l’issue du conseil des ministres du jeudi 13 octobre 2022, Max Olivier Obame Ndong a pris officiellement ses fonctions ce mercredi 19 octobre 2022. Ainsi, l’ancien chroniqueur de Radio Gabon et présentateur des journaux télévisés de la Radio télévision gabonaise (RTG1) devenue Gabon 1ère remplace à ce poste Lucie Akalane, nommée juge constitutionnel.

C’est au cours d’une session plénière ordinaire dirigée par son président Germain Ngoyo Moussavou et des Conseillers-Membres que s’est déroulée cette cérémonie de prise de fonction officielle. Dans une atmosphère conviviale et sobre, les conseillers membres de la HAC ont tenu à saluer la venue parmi eux de ce professionnel des médias rompu à la tâche.

A cette occasion, le président de cette institution a dit combien le Collège tablait sur la plus-value que celui qui est par ailleurs docteur en Sciences de l’Information et de la Communication va apporter à la HAC, notamment d’un point de vue scientifique. En effet, après une maîtrise en lettres modernes obtenue à l’Université Omar Bongo (UOB), Max Olivier Obame intègre l’Institut Français de Presse en France. Diplômé de l’institut français de presse, il est docteur en sciences de l’information et de la communication de l’université Panthéon Assas Paris 2 et auteur d’une thèse sous thème « téléspectateur africain face à l’internationalisation des programmes de télévision: la situation de l’Afrique centrale ».

Pour rappel, conformément à l’ordonnance n°00000010/PR/2018 du 23 février 2018 portant création, organisation et fonctionnement de la Haute Autorité de la Communication, le Collège des Conseillers-Membres est composé de neuf membres dont trois désignés par le président de la République, deux par le président de l’Assemblée nationale, deux par le président du Sénat, et deux élus par la corporation des professionnels des médias.