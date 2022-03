Guy Nzouba Ndama: «les promotions de nos anciens amis n’ont rien à voir avec notre parti»

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce samedi 19 mars 2022, le parti d’opposition Les Démocrates a célébré à son siège ses 5 ans d’existence. Occasion pour le président de cette formation Guy Nzouba Ndama de faire le bilan de ces 5 ans d’existence et surtout de revenir sur les démissions de trois cadres de ce parti, qui ont regagné les rangs du Parti démocratique gabonais (PDG).

C’est devant un parterre d’invités et de quelques chefs de partis de l’opposition, que Guy Nzouba Ndama a pris la parole. Pour lui, Les Démocrates se portent très bien. Il en veut pour preuve la célébration du cinquième anniversaire du parti aujourd’hui. Nonobstant les quelques départs, que l’interlocuteur a visiblement semblé négliger.

Pour le président des Démocrates, l’entrée au gouvernement le 8 mars dernier du député du 1er siège de la commune de Tchibanga, Jean Pierre Doukaga Kassa et du maire de la commune de Mouila, Jean Norbert Diramba, puis celle de Maxime Ondimba, au Haut commissariat de la République, n’impacte en rien le bon fonctionnement du parti. S’il a reconnu que ces derniers étaient à la création du parti, leur décision n’entamait en rien l’engagement du parti en faveur du changement.



Ainsi, l’ancien président de l’Assemblée nationale a tenu à rassurer sur la supposée abdication des Démocrates après l’entrée au gouvernement de ces deux cadres. « Je voudrais rassurer les uns et les autres sur le fait que les promotions de nos anciens amis n’ont rien à voir avec notre parti et n’impliquent nullement ma personne en tant que président des Démocrates. Ni de près ni de loin. En clair, aucun des nommés au gouvernement et au HCR ne m’a consulté et ne peut donc se prévaloir de mon accord ou ma caution. De même, nous ne sommes engagés dans aucune combine avec le PDG », a t-il fait savoir.