Guinée-Équatoriale: Afrijet annonce une nouvelle desserte sur Bata

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce mercredi 2 novembre, la compagnie aérienne Afrijet a procédé au lancement de son premier vol à destination de Bata, en Guinée Équatoriale. Un vol inaugural qui s’inscrit dans le cadre du renforcement de ses activités dans les pays de la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale (CEMAC) mais aussi de sa vocation d’offrir des services à des prix concurrentiels.

Alors qu’elle dessert déjà plusieurs villes de la sous région notamment Libreville, Franceville et Port-Gentil au Gabon ; Douala et Yaoundé au Cameroun ; Pointe-Noire et Brazzaville au Congo, la compagnie aérienne vient d’annoncer le lancement d’une nouvelle desserte sur Bata. Ainsi, le leader du secteur aérien propose deux fréquences hebdomadaires, chaque mercredi et samedi, au départ de Libreville, Douala et de Brazzaville.

En classe économie, la gamme tarifaire débute en aller-simple à 99 000 FCFA pour un Libreville-Bata et Douala-Bata et à 253 400 FCFA pour Brazzaville-Bata. Selon Afrijet, l’ouverture de cette nouvelle ligne s’inscrit dans sa volonté d’intensifier le nombre de destinations desservies ainsi que ses fréquences de vols, permettant ainsi à la compagnie aérienne de renforcer la connectivité et l’intégration régionales sur le continent africain.

« Développer un trafic aérien responsable et faciliter les déplacements sur le continent africain est au cœur de la mission d’Afrijet. La nouvelle offre que nous proposons à notre clientèle à destination de Bata s’inscrit pleinement dans cette dynamique. Notre compagnie se positionne, en effet, sur une route aérienne qui n’existait jusqu’alors pas, et qui n’était, de facto, pas desservie par les compagnies aériennes régionales. », a indiqué Marc Gaffajoli, Administrateur d’Afrijet.