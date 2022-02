Guinée-Bissau: confusion après des coups de feu au palais présidentiel

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est la confusion qui règne actuellement à Bissau, la capitale de la Guinée-Bissau. En effet, selon des informations relayées par plusieurs médias internationaux des coups de feu sont tirés à proximité du palais présidentiel, alors que le le président Umaro Sissoco Embaló présidait une réunion du conseil des ministres.

Selon France 24, le président Umaro Sissoco Embalo et le Premier ministre Nuno Gomes Nabiam étaient présents au Palais du gouvernement pour un conseil des ministres extraordinaire ce mardi 01 février 2022. Le bâtiment aurait été alors encerclé par des hommes lourdement armés.

Pour l’heure aucune information n’était disponible dans un premier temps sur la cause exacte des tirs. Mais les abords du bâtiment présidentiel auraient très vite été déserté par les populations, les écoles et les marchés fermés tandis que des soldats patrouillent dans les rues de Bissau à bord de véhicules militaires et un certain calme est revenu.

Si pour l’heure la situation demeure confuse, dans ce pays lusophone, la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (Cédéao) a condamné ce qu’elle qualifie de « tentative de coup d’État » et a demandé aux militaires de « retourner dans leurs casernes ».