Guietsou: un quadragénaire éventré par un éléphant

Il y a une semaine, un homme d’une quarantaine d’années, dont l’identité n’a pas été révélée, a été retrouvé mort éventré par un éléphant. Le drame s’est déroulé dans une forêt près d’Idemba, regroupement de villages du département de la Mougalaba de la province de la Ngounié, alors qu’il serait parti visiter ses pièges.

Les faits se seraient déroulés la semaine dernière selon les témoignages de la famille. Deux cousins chasseurs sont allés visiter les pièges en forêt. En chemin, ils ont passé en revue quelques-uns et ont eu une prise. Après le prélèvement, ils sont parvenus au campement. Le quarantenaire exhorte l’autre chasseur de rester sur place pour cuisiner. Pendant ce temps, il décide d’aller visiter d’autres pièges non loin de là.

Après la visite des pièges, le chasseur, avec deux gibiers en plus, cherche à rejoindre son compagnon resté au campement à plus de 2 km. Ce dernier resté au campement, constatant que son cousin n’est toujours pas rentré, va tenter de suivre des pistes pouvant conduire vers sa direction, mais, ne trouvant aucune trace, il décide de rebrousser chemin et continuer au village pour alerter les parents. Une fois le village alerté, des recherches sont lancées en direction de la forêt, et par l’entremise des auxiliaires de commandement, les agents de sécurité sont informés et mis aussi à contribution.

C’est finalement après une deuxième fouille, dans la zone des pièges que le défunt a visités, que la troupe de la battue a fait face à une odeur suffocante accompagnée d’un nuage de mouches. Le corps de ce dernier, sans vie, éventré, gisait au sol. D’après des témoins, à côté de la découverte macabre, des empreintes des pattes d’éléphants étaient visibles autour de la victime et deux gibiers, fruits de sa prise, étaient également en état de putréfaction.



Au vu de ces éléments, la thèse d’une mort par attaque de pachyderme a été retenue et la dépouille a été inhumée sur place. Néanmoins, une enquête a été ouverte pour déterminer les causes réelles de cette mort tragique. Un fait qui vient une fois de plus mettre en lumière le conflit homme-faune qui semble être ignoré par les autorités.