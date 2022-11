Guadalajara 2022: fin des haricots pour la décevante équipe gabonaise de Taekwondo

Ecouter cet article Ecouter cet article

Si en quittant Libreville, l’espoir était de mise dans la tanière des Panthères du Gabon Taekwondo , le rêve a été de courte durée. Et pour cause, les 10 athlètes gabonais engagés au championnat du monde de la discipline à Guadalajara ont tous rendu les armes avant le second tour. D’Amar Cissé à Anthony Obame en passant par Fatima Abombwet, Severin Obame Ndong voire Maria Urgence Mouega.

Les espoirs de médailles au championnat du monde de Taekwondo qui se tient à Guadalajara au Mexique ont été quasiment éteints avec l’élimination douloureuse de Séverin Ndong Obame. Si le jeune Taekwondoiste avait fait sensation en défaisant le médaillé olympique de Rio de Janeiro, la suite a été périlleuse. Et ce, d’autant plus qu’il a connu le même sort qu’Amar Cissé Moussa et Fatima Abombwet.

La crème du Taekwondo gabonais est tombée arme à la main. Entré en jeu chez les (-54 kg), Lionel Waren Saizonou n’a pas pesé lourd devant le Cubain Matos Ruban Akely deux victoires à zéro qui lui a infligé un cinglant ( 6-2 , 10-0). Espoir autorisé après ses brillantes victoires aux Open de Dakar et Majorque, Maria Urgence Mouega a été défaite par la portoricaine Weekes Crystal. Et ce, malgré des tentatives dans les ultimes secondes.

Rappelons que Fatima Abombwet avait échoué chez les (-49 kg ) face à la portoricaine Rosado Cruz Chanel. Les 4 femmes athlètes gabonaises sont donc toutes passées à la trappe. Attendu au tournant Amar Cissé a déçu son monde en proposant une attaque amorphe. Résultat, il s’est incliné face au Turque Kavura Ferhat chez les (-68 kg). Fin de parcours pour Séverin Ndong Obame face au Chilien Olivero Toro. Anthony Obame a été sorti par le Gambien Ann Alasan chez les (+87 kg). Clap de fin d’une court métrage.