Gratuité des accouchements: Obiang Ndong rappelle à l’ordre les responsables de structures sanitaires￼

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le lundi 12 septembre 2022, le ministre de la Santé et des Affaires sociales, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a rappelé, par note, à l’ensemble des responsables des formations sanitaires la gratuité des accouchements et l’obligation de délivrance des attestations et des certificats de naissance. Conformément aux dispositions en vigueur en République gabonaise depuis le 26 mars 2018.

Rappelant tout d’abord le principe de gratuité des accouchements dans les structures sanitaires publiques, consacré par l’articles 169 du nouveau Code civil, le ministre de la Santé et des Affaires sociales, a fustigé le comportement déviant de certains de ses collaborateurs qui retiennent illégalement les attestations et des certificats de naissance des usagers au motif qu’ils n’auraient pas payé les frais d’accouchement.

Dans sa note à l’endroit des responsables des structures sanitaires publiques, le numéro 1 du ministère de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a précisé que cette gratuité des accouchements décrétée par le président de la République le 26 mars 2018 donnait lieu à l’établissement d’une attestation ou d’un certificat d’accouchement.

A travers ce rappel à l’ordre, le ministre de la Santé et des Affaires sociales met en garde les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires, ceux des centres hospitaliers régionaux, les médecins chefs des hôpitaux départementaux contre ces dérives qui foulent au pied la politique sociale prônée par le gouvernement de la République.

Pierre Essono