Grande Tombola Food Plaza: gagnez 1 billet d’avion LBV-Dubaï et 1 an de Regab

C’est à l’occasion de la célébration des fêtes de fin d’année que le restaurant Food Plaza, situé dans l’enceinte de l’Aéroport international Léon Mba de Libreville (ADL), organise du 17 décembre 2020 au 9 janvier 2021 une méga tombola. Un événement qui donnera l’opportunité à sa clientèle de remporter deux billets d’avion LBV-Dubaï-LBV, un an de Regab et de nombreux autres lots.

Organiser un jeu concours est un excellent moyen de fidéliser sa clientèle ou attirer de nouveaux clients. Près de 6 mois après le lancement de ses activités en juin dernier, le restaurant Food Plaza Gabon, spécialisé dans la gastronomie locale, italienne et indienne, se met au taquet en organisant une méga tombola.

A gagner dans le cadre de cette grande tombola, deux billets d’avion LBV-Dubaï-LBV, un bon de consommation de la très célèbre bière locale Regab pour un an, ainsi que de nombreux autres lots. Comment participer et tenter d’avoir son nom inscrit sur la liste des potentiels gagnants? C’est très simple. Il suffit de se rendre dès à présent audit restaurant et consommer au moins 10 000 FCFA pour gagner un ticket de tombola.



Le jeu est d’ores et déjà lancé et ouvert jusqu’au 9 janvier 2021, avant le tirage au sort. Quant au restaurant, il est ouvert à la clientèle tous les jours de 8H à 17H, exceptionnellement jusqu’à 20H les jeudi et vendredi.