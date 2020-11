Grand Prix Afrique-Inter: Ossouka Raponda, Boukoubi et Laccruche Lalabou primés à Dubaï

Ce samedi 28 novembre 2020 le Méridien Dubaï Hôtel aux Émirats arabes unis accueillera la cérémonie de remise de récompense de la 3ème édition du Grand Prix Afrique-Inter des Leaders ( GPAIL). Cette plateforme de distinction qui réunira plus de 200 personnes constituées d’hommes d’Affaires, d’opérateurs économiques, de diplomates, d’élus verra plusieurs personnalités gabonaises être primées notamment le premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda, le président de l’Assemblée nationale Faustin Boukoubi et l’ancien directeur général d’Office des ports et rades du Gabon (Oprag) Régis Landry Laccruche Lelabou.

Co-organisé par Bwip, la Chambre de Commerce Africaine de Paris, le Réseau des professionnels pour l’intégration Africaine (REPCIAF) et Jacob’s International, cet évènement international réunira plusieurs leaders des 5 continents et constitue une véritable opportunité d’échange pour les hommes d’affaires et autres opérateurs économique. Si cette plateforme a pour objectif de réunir les acteurs de l’économie africaine, européenne et asiatique, elle sera également l’occasion de récompenser les leaders de ces continents.

Ainsi au nombre des personnalités africaines qui seront présentes au retrouve par exemple le président directeur général du Groupe Késsié, Késsié Ambroise, la présidente de CIFEMME Sangaré Adjara épouse Adjara Sangaré Doumbia le Coordonnateur général du Conseil Gabonais des Chargeurs Felix Onkeya ou encore le président directeur général de GDI co Barry El Hadj Ibrahim Bodjé.

Concernant les récompenses qui seront décernées au cours de ce gala qui réunira près de 200 invités dont 100 hommes d’affaires et 50 représentations diplomatiques, des personnalités gabonaises seront primés. Il s’agit notamment du Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda, que représentera le ministre de l’Agriculture Biendi Maganga Moussavou, le président de l’Assemblée nationale Faustin Boukoubi, représenté, lui, par son directeur de cabinet Jean Remy Ossibadjouo et l’ancien directeur général d’Office des ports et rades du Gabon (Oprag) Régis Landry Laccruche Lelabou.

Si pour les deux premières personnalités, il s’agira de récompenser pour leur parcours élogieux au service du Gabon, pour l’ancien directeur général d’Office des ports et rades du Gabon, elle sonne comme une reconnaissance de son management à la tête de cette administration stratégique. A noter que ce membre du Corps des Affaires Maritimes du Gabon avec le grade de Lieutenant Colonel a connu des fonctions telles que Directeur du Port Môle de Libreville (DPM), Commandant du Port d’Owendo, Administrateur de Owendo Container Terminal (OCT) du groupe Bolloré et de directeur Général de l’Office des Ports et Rades du Gabon, en charge de du Conseil Gabonais des Chargeurs ( CGC ).