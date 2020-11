Grand Prix Afrique-Inter: Laccruche Lelabou récompensé pour son management à l’Oprag

Primé lors de la cérémonie de remise de récompense de la 3ème édition du Grand Prix Afrique-Inter des Leaders (GPAIL) qui s’est déroulée ce samedi 28 novembre 2020 au Crown Plaza Dubaï Hôtel aux Émirats arabes unis (EAU), l’ancien directeur général de l’Office des ports et rades du Gabon Landry Régis Laccruche Lelabou s’est confié à Gabon Media Time. Occasion pour ce haut cadre de l’administration publique de saluer l’organisation de cet événement qui met en lumière les compétences africaines en général et gabonaises en particulier.

Nominé aux côtés de personnalités politiques de premier plan, en l’occurrence le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda et le président de l’Assemblée nationale Faustin Boukoubi, l’ancien directeur général de l’Office des Ports et Rades du Gabon a, au cours de cet entretien accordé à Gabon Media Time au Crown Plaza Dubaï Hôtel, tenu à exprimer sa satisfaction après l’obtention de ce prix qui sonne comme « une reconnaissance de son travail à l’international ».

En effet, Landry Régis Laccruche Lelabou a, tout au long de sa carrière, su se démarquer en faisant preuve d’un management efficace. C’est le cas lors de son passage à la tête de l’Oprag où il a été le maître d’œuvre de plusieurs projets, notamment en matière de responsabilité sociétale. « Pour moi, c’est une reconnaissance. Au Gabon il y a beaucoup de personnes méritantes. On a des valeurs au Gabon et il serait bien que ce type d’événements soit organisé pour mettre en valeur les talents gabonais », a-t-il confié.

Il faut souligner que ce lieutenant-colonel de la Marine marchande a gravi les échelons sans aucune embûche au sein du secteur portuaire gabonais. Membre du Corps des Affaires Maritimes du Gabon, Landry Régis Laccruche Lelabou a occupé de hautes fonctions, preuve de son expertise en la matière. De Directeur du Port Môle de Libreville (DPM), en passant par Commandant du Port d’Owendo, Administrateur d’Owendo Container Terminal (OCT) du groupe Bolloré et plus récemment directeur Général de l’Office des Ports et Rades du Gabon, en charge du Conseil gabonais des chargeurs (CGC), ses compétences lui valent aujourd’hui une reconnaissance légitimement méritée.

Lors de son intervention, il a dit espérer que ce type d’événements soit un tremplin pour faire rayonner les compétences gabonaises sur le plan international mais surtout sous-régional.

« Nous espérons que ce genre d’événements permettra aux politiques de comprendre que dans la démarche qui est la nôtre aujourd’hui, on peut mettre en avant les valeurs gabonaises qui peuvent être les représentants du pays tout entier dans la communauté que se soit au niveau de la Cemac ou de la CEEAC », a relevé Landry Régis Laccruche Lelabou.