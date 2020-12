Grand Prix Afrique-Inter des Leaders: Sacko Lassina rafle le prix diamant d’homme d’affaires de l’année

La 3ème édition du Grand Prix Afrique-Inter des Leaders (GPAIL) qui s’est déroulé le samedi 28 novembre 2020 le Crown Plaza Dubaï Hôtel aux Émirats arabes unis (EAU) a été l’occasion pour de nombreux hommes d’Affaires et opérateurs économiques de promouvoir leur activité. C’est le cas du magnat de l’exploitation aurifère en Côte d’Ivoire et président directeur général de Legend Gold et de SARLOR Group Sacko Lassina qui, lors de cet événement intercontinental, a obtenu le prix Diamant pour son dynamisme dans le monde des affaires.

Co-organisé par Bwip, la Chambre de Commerce Africaine de Paris, le Réseau des professionnels pour l’intégration Africaine (REPCIAF) et Jacob’s International, cet évènement international qui a réuni des centaines d’hommes d’affaires d’Afrique, d’Asie et d’Europe était l’occasion de récompenser l’implication de nombreux d’entre eux dans le développement du continent. C’est le cas notamment de l’homme d’affaires ivoirien qui pour la deuxième année consécutive a obtenu un prix dans la catégorie homme d’affaires de l’année.

Lors d’un entretien accordé à Gabon Media Time, l’homme d’affaires n’a pas manqué d’exprimer sa satisfaction qui selon lui est le couronnement de plusieurs années de travail au service du développement du continent africaine. « Nous nous réjouissons de l’organisation de cet événement qui contribue à renforcer l’intégration africaine », nous a-t-il confié.

Principalement présent dans le domaine de l’exploitation aurifère, Sacko Lassina a su au fil des années entendre sa toile dans plusieurs autres secteurs d’activité. « Nous avons la Legend Gold qui fait dans l’exploitation et la vente de l’or, la SARLOR Group qui exploite de l’or au Liberia, nous avons aussi SK Shipping qui fait dans la logistique au Port autonome d’Abidjan », a-t-il indiqué.

Après avoir présenté les atouts de ses entreprises, ce véritable touche à tout n’a pas manqué d’adresser un message à la jeunesse africaine, qui selon lui doit prendre sa place dans le développement du continent. « Le retard du continent est surtout dû à la mentalité des jeunes qui pensent que pour réussir il faut être fonctionnaire mais c’est totalement faux. Pour devenir quelqu’un comme moi par exemple, il faut se lancer dans les affaires, il faut prendre des risques », a relevé Sacko Lassina.