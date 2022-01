Global Fire Power 2022: l’armée gabonaise dans le tréfond du classement en zone CEMAC

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est que que révèle le classement PwrIndx 2022 du site américain Global Fire Power (GFP), spécialisé dans les questions de défense. En effet, le Gabon est la 130ème force militaire au monde sur 140 États et 32ème en Afrique sur 36 pays et l’avant-dernière au sein de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), devant la Centrafrique, avec un score de 4,7871.

Selon le classement 2022 le Gabon figure une fois de plus parmi les puissances militaires les moins importantes en Afrique et même dans la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac). En effet, le pays a fait une chute dans le classement allant de la 32ème place en 2021 à 36ème en 2022.

Un palmarès pour le moins incompréhensible malgré les moyens colossaux injectés dans le secteur de la Défense nationale soit une enveloppe environnant les 200 milliards de FCFA. Sur le plan des effectifs, les Forces armées gabonaises disposent d’un total de personnels militaires estimé à 8 500, dont 6 500 sont actifs dans le service militaire, et 2000 intégrés dans les forces paramilitaires.

Dans le même temps elle ne dispose que de 23 aéronefs, 6 combattants intercepteurs, 15 hélicoptères et 2 transports pour la section aérienne. Au niveau de la section terrestre, elle dispose de 150 véhicules blindés et 10 artilleries remorquées. S’agissant de la composante navale, on ne compte que 3 Patrouilleurs.