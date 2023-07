Giscard Assoumou Ella primé aux Prix internationaux de la recherche

Ecouter cet article Ecouter cet article

La 5ème édition des prix internationaux de la recherche tenue au cours de ce mois de juillet 2023 a vu un gabonais tirer son épingle du jeu. Il s’agit de Giscard Assoumou Ella, professeur agrégé de sciences économiques, qui a convaincu le jury de l’International Research Awards on Accounting and Financial Management,

C’est assurément un pas de géant vers la voie du prix Nobel d’économie pour le professeur agrégé de sciences économiques à l’Université Omar Bongo de Libreville. En effet, Giscard Ella Assoumou a participé à la 5ème édition des prix internationaux de la recherche. Une compétition à grande échelle qui s’est terminée sur une note positive pour notre compatriote.

Giscard Ella Assoumou prix du meilleur chercheur

Plébiscité pour ses travaux scientifiques, en l’occurrence publications académiques, Giscard Ella Assoumou s’est vu décerné le prix du meilleur chercheur en matière de finance. Une distinction qu’il doit à ses deux articles publiés dans les deux prestigieuses revues. International Economic Journal et Research in International Business and Finance. Le professeur agrégé analyse l’impact des annonces de politique monétaire de la Banque centrale américaine (FED).

Aussi, ses articles sur la dynamique des marchés financiers des pays émergents et africain, n’ont laissé personne indifférent. Il faut dire que le professeur n’est pas à son premier sacre. En 2020, il a été nommé scientifique de l’année dans la catégorie économie et social. Une reconnaissance attribuée par The Institute of Economic Development and Social Researches. Des succès au travail abattu par ce grand homme de la science qui concourt à parfaire ma structuration de ces organismes et leur mécanisme de fonctionnement.

À qui est décerné le prix d’excellence?

Les prix internationaux d’excellence en recherche et du meilleur article sont décernés à des individus ou à des équipes. Les initiateurs priment leurs contributions dans le domaine de recherche spécifique. Ces prix saluent donc l’excellence dans la recherche originale, la pensée novatrice. Tout en mettant en exergue la qualité et l’impact des travaux publiés. En règle générale, les prix sont ouverts aux chercheurs du monde entier et sont présentés lors de conférences internationales, de symposiums ou d’événements universitaires.