Giscard Assoumou-Ella obtient le prix du «Scientifique de l’année 2020» d’une institution turque

Cette année 2021 commence sur des chapeaux de roue pour le domaine de la recherche au Gabon. Et Pour cause, The Institute of Economic Development and Social Researches, un institut de recherche turc, vient de nommer le professeur d’économie de l’Université Omar Bongo (UOB), Giscard Assoumou-Ella scientifique de l’année 2020 pour ses travaux scientifiques.

The Institute of Economic Development and Social Researches ( l’Institut de développement économique et de recherches sociales) est un institut de recherche turc qui récompense chaque année, depuis 11 ans, les meilleurs chercheurs au monde dans différentes disciplines. Selon le délibéré de la commission scientifique de l’institut, la distinction honorifique vient récompenser « les grandes performances scientifiques » réalisées par le Pr. Giscard Assoumou-Ella durant l’année 2020.



Nommé scientifique de l’année 2020, le Pr. Giscard Assoumou-Ella est en effet un agrégé des sciences économiques et de gestion. Sa distinction fait notamment suite à ses publications de très haut niveau dans les meilleures revues internationales en économie, notamment un article publié dans les colonnes de la revue américaine Feminist Economics, dans laquelle le Nobel d’économie Armartya Sen avait publié certains de ses travaux.