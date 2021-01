Giorgio Lafropolitain signe son premier ouvrage pour enfant «Nkombé L’héritier»

« Nkombé L’héritier » est un ouvrage du Gabonais Giorgio Lafropolitain intégrant textes et illustrations inspirés des contes et légendes africaines. Destiné à booster l’imagination des plus jeunes, ce livre de contes épiques de 37 pages raconte l’histoire d’un petit garçon appelé Nkombé, fils de Kana, roi du Royaume Ngondé et de sa première épouse Yeno.

« Nkombé L’héritier » renvoie le lecteur, notamment l’enfant, dans l’histoire, dans les années 1800, peu de temps avant l’arrivée des premiers colons en Afrique et plus particulièrement en Afrique centrale. Nkombé qui signifie le soleil en langue omyènè est le principal et héros de l’histoire.

A travers des illustrations, les enfants découvriront de manière ludique l’histoire de l’unique prince héritier d’un roi, Kana. Ce dernier avait pendant longtemps souhaité avoir un fils. Sans succès, il décida de faire appel aux ancêtres ainsi qu’aux rites du Bwiti. Plusieurs personnages humains, animaux ou génies apparaissent dans l’histoire pour booster l’imagination et le développement psychologique des tout petits.



« Nkombé L’héritier » traite en effet de plusieurs thématiques à savoir, la famille, les rites, coutumes et traditions bantou, la loyauté et le courage. Il est disponible actuellement sur les sites Bookedit et Amazon.