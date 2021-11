Gestion financière de la covid: 33 milliards de recette engrangés en 2021

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce jeudi 11 novembre 2021, le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda a présidé une réunion du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à coronavirus (Copil) à la Primature. Une rencontre qui aura permis de faire le point sur la gestion financière de la Covid-19 dont les recettes sont estimées à 33 milliards de FCFA.

Si d’entrée de jeu, le ministre de la Santé le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a tenu à faire le point sur la situation épidémiologique avec le constat d’une tendance baissière de la troisième vague, cette rencontre a également été l’occasion de faire le point de la gestion financière de la pandémie. Un exercice qui arrive à point nommé car réclamé à cor et cri depuis plusieurs mois par les acteurs politiques et de la société civile.

Ainsi, le membre du gouvernement a présenté au Premier ministre toutes les dépenses et les recettes de la covid-19 de l’année 2021. « Nous pouvons retenir, en termes de recette : 33 milliards. Les recettes générées par le laboratoire Gahouma sont de 1,9 milliard, ADL 1,3 milliard, les recettes qui proviennent de la subvention de l’État sont de 24 milliards de FCFA », a-t-il révélé.

Un montant qui selon Guy Patrick Obiang servirait dans sa totalité pour la gestion des dépenses liées à la pandémie. On apprend que lesdits 33 milliards de FCFA serviraient à l’achat des tests PCR, à la prise en compte des indemnités des personnes qui travaillent au niveau du Copil et à l’achat de l’oxygène. Au terme de cette séance de travail, le Chef du gouvernement a donné instruction, afin de redoubler d’efforts dans cette lutte et d’être efficient dans les dépenses liées à la Covid-19.