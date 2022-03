Gestion des fonds covid-19: le gouvernement traine les pieds sur l’audit demandé par le FMI

Ecouter cet article Ecouter cet article

Réclamés à cor et à cri par le Fond monétaire international (FMI) les résultats de l’audit demandé par l’institution financière concernant l’utilisation des 200 milliards de F CFA par le Gabon dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 peinent à être fournis par le gouvernement. Une situation pour le moins gênante pour le Représentant Résident de l’institution Gomez Agou qui a une fois de plus rappelé la nécessité de rendre public ledit rapport.

En effet, c’est au cours d’une rencontre avec la presse nationale et internationale, le mardi 1er Mars dernier, que le Représentant Résident du FMI a tenu à réitérer les attentes de l’institution quant à la mise en oeuvre de l’audit sur la gestion des fonds covid-19 octroyés au gouvernement. Une attente de plus en plus pressante qui avait déjà été exprimée lors d’une précédente rencontre.

Faut-il rappeler que dans le cadre de l’appui apporté par le FMI dans la lutte contre la pandémie de covid-19, ce sont près de 200 milliards de FCFA qui ont été décaissés par l’institution financière pour les financements, de façon globale y compris les dépenses liées à la Covid-19. « Dans l’accord passé entre le FMI et le Gabon, il avait été convenu qu’il devrait avoir un audit des dépenses Covid-19, parce que le FMI avait changé sa façon de fonctionner à cause de la pandémie », a indiqué Gomez Agou.

Si elle avait exprimé son satisfecit quant à la gestion de la crise par les autorités gabonaise, le Représentant Résident du Fonds monétaire international a tenu à rappeler qu’un soutien financier est décaissé pour venir en aide aux pays en difficultés. Il était impératif de diligenter un audit de la gestion des fonds. Une énième demande qui semble d’ailleurs être tombé dans l’oreille de sourd puisque malgré trois rappels du FMI, le gouvernement peine à rendre public le rapport d’audit. Une attitude qui n’étonne pas d’ailleurs surtout lorsqu’on sait qu’un rapport d’enquête parlementaire sur la même question de la gestion des fonds covid a été expressément dissimulé par l’Assemblée nationale.