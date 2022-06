Genève: Yves Fernand Manfoumbi plaide pour libéralisation de la production des vaccins covid-19

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le dimanche 12 juin 2022, le ministre du Commerce Yves Fernand Manfoumbi a pris part à Genève en Suisse à la 12ème conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Occasion pour le membre du gouvernement de décliner la vision du Gabon sur la question de la stratégie de riposte contre le covid-19 en permettant une libéralisation de la production des vaccins afin de mettre un terme à la pandémie.

En effet, lors de son intervention, le membre du gouvernement a tenu à rappeler que la pandémie de covid-19 était loin d’avoir été maîtrisée d’où la nécessité d’accroître la coopération internationale. Il faut noter qu’elle permet la mise en place de mesures dérogatoires avec comme objectif de « prévenir les pénuries et rupture de stock en cas de réapparition du virus et ses variantes ».

S’il s’est félicité de l’adoption du texte de compromis par l’ensemble des ministres du Commerce car elle constitue une avancée significative, Yves Fernand Manfoumbi a regretté que ledit texte ne prenne pas en compte des éléments tels que la production des vaccins en l’occurrence les produits pharmaceutiques et les diagnostics.



Déclinant la vision du Gabon sur ce sujet, le ministre du Commerce a indiqué encourager « toutes les discussions contribuant à une avancée significative du droit de propriété intellectuelle afin que ce dernier offre un champ d’application plus élargi et des meilleures opportunités au pays en développement ». « La position de mon pays en trois points: appuyer toute mesure visant à accroître la production du vaccin sur l’ensemble des continents en général et en particulier en Afrique; soutenir toute les politiques commerciales permettant d’atteindre une couverture optimale et efficace dans les pays les moins avancés et les pays en développement, promouvoir l’accès de toute les couches sociales notamment les plus vulnérables au vaccin, produits pharmaceutiques et soins y relatif », a indiqué Yves Fernand Manfoumbi.