Genève: Yves Fernand Manfoumbi à la 12e conférence ministérielle de l’OMC

La 12ème Conférence ministérielle (CM12) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) s’est ouverte dimanche au siège de l’organe onusien à Genève, en Suisse. Occasion pour le ministre du Commerce gabonais Yves Fernand Manfoumbi de s’imprégner des avancées structurelles sur les accords ADPIC, les subventions sur la pêche, l’agriculture, la sécurité alimentaire mais également la réforme de ladite organisation.

Alors que le monde fait face à la crise sanitaire liée au Covid-19 qui a fortement impacté l’activité commerciale, les membres de l’organisation commerciale ont lancé, le dimanche 12 juin dernier, la 12e Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce. Un rendez-vous clé pour les économies du monde qui durant 4 jours, passeront au crible la dérogation à l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle (ADPIC) qui touchent au commerce pour les vaccins contre la Covid-19.

Autres sujets retenus à l’ordre du jour de ce sommet: donner une réponse à la pandémie et faire le point sur les subventions à la pêche, l’agriculture, la sécurité alimentaire ainsi que la réforme de l’OMC et ses futures priorités de travail. D’ailleurs, la directrice générale de l’OMC, a appelé toutes les parties à mutualiser leurs efforts. « Aucun pays ne peut résoudre seul ces crises, c’est un moment où vous avez besoin que le monde travaille ensemble », a déclaré Ngozi Okonjo-Iweala.

Pour sa part, le ministre gabonais du Commerce et des Petites et moyennes entreprises, Yves Fernand Manfoumbi a souligné l’intérêt de prendre part à cette réunion de l’organe de décision suprême de l’OMC. « Cette rencontre va permettre d’examiner le fonctionnement du système commercial multilatéral mondial d’une part et d’autre part d’examiner les accords commerciaux qui permettent aux pays en développement d’être pris en compte dans le commerce mondial, en vue de faire des déclarations générales à ce sujet », a-t-il conclu. Gageons que ces résolutions sauront booster le secteur national avec son implémentation.