Genève: la subvention du secteur de la pêche au cœur de la 12ème Conférence ministérielle de l’OMC

Du 12 au 15 juin se tient à Genève en Suisse la 12ème Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Une session marquée par l’examen du fonctionnement du système commercial multilatéral et plus particulièrement d’évoquer les mécanismes de financement sur la pêche et la nécessité de subventionner cette activité.

L’article 7 du projet d’accord sur les subventions à la pêche figurant dans le document WT(MIN22)/W/20 prévoit la fourniture d’une assistance technique ciblée et d’une assistance au renforcement des capacités aux pays en développement Membres, y compris les PMA Membres, aux fins de la mise en œuvre des disciplines relatives aux subventions à la pêche. C’est donc dans la droite ligne de ces dispositions que les ministres du Commerce ont échangé sur la problématique du développement de ce secteur essentiel pour l’économie mondiale.

Cette session axée sur le secteur de la pêche a été marquée par une déclaration du directeur général de l’Organisation mondiale du commerce Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, mais aussi l’intervention du ministre gabonais du Commerce Yves Fernand Manfoumbi axé sur les subventions à la pêche. En effet, ce dernier a rappelé que cette question s’inscrivait dans le cadre de la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD).

A cet effet, le membre du gouvernement a souligné que ces travaux devraient aboutir à la mise en œuvre d’ un texte « prenant en compte des disciplines n’exigeant pas de nouvel engagement pour les pays en développement et en tenant compte de la situation précaire des petits pêcheurs ». « Il doit également comporter un traitement spécial diversifié approprié à l’assistance technique pour le renforcement des capacités de capture, de surveillance et de contrôle des côtes en vue d’une meilleure action de l’Etat côtier en mer plus efficace », a-t-il indiqué.