GeantCKDO, SuperCKDO et MaxiCKDO deviennent «partenaire Intermarché»

CECA-GADIS, leader de la distribution au Gabon avec des implantations dans la quasi-totalité des villes du pays, et INTERMARCHE, dans le top 3 de de la distribution en France, confirment la signature d’un partenariat stratégique.

Ce partenariat se concrétise aujourd’hui avec la signature « Partenaire Intermarché » des magasins GEANT CKDO (Lbv), SUPERCKDO (Owendo) et MAXICKDO (Akanda).

La mise en place de ce partenariat permet à la CECA-GADIS de renforcer son offre de produits de qualité, à moindre La mise en place de ce partenariat permet à la CECA-GADIS de renforcer son o coût, grâce à l’engagement d’une enseigne établie en France métropolitaine avec plus de 1800 magasins et à l’international avec plus de 520 magasins.

Grâce à la filiale GEPROCOR d’Intermarché, CECA GADIS conforte sa position en proposant aux gabonais plus de 25000 références dans l’alimentaire et le non alimentaire.

La force de ce partenariat est l’alliance entre deux enseignes qui partagent des valeurs communes (proximité, forte implication dans les économies de leurs pays,connaissance du terrain et du consommateur, éthique…), et ont un fort ancrage territorial qui permet à chacun de conserver son identité.

INTERMARCHE est le 1er fabriquant de marques propres francaises (plusieurs usines en propre sur le territoire francais). C’est également celui qui rassemble le plus de points de vente et défend un positionnement unique et très engagé, celui de « Producteurs & Commerçants ». Des marques innovantes et de qualité connues qui offrent de larges gammes de produits avec un positionnement prix plus abordable: Chabrior pour les petits déjeuners et les goûters, Paquito la marque experte du fruit, Pommette qui prend soin des bébés, Canaillou pour nos amis à poils et à plumes, Pâturages pour les laits, yaourts, beurre et crème, sans compter Labell, Apta, Bouton d’or, etc. , et une amélioration du profil nutritionnel des produits pour aider nos clients à mieux manger, en alliant plaisir, qualité et prix.

CECA-GADIS, c’est le référent historique de la distribution au Gabon avec ses enseignes

GABOPRIX, CKDO, INTERGROS, SUPERGROS, GEANT CKDO, SUPERCKDO, MAXICKDO, SUPERGROS, CK2 MATELEC, SOGAME EQUIP et YVES ROCHER.

Fondée en 1933, l’entreprise compte des magasins dans la quasi-totalité des villes du pays avec plus de 3 millions de passages en caisse par an en moyenne.

En plus de sa connaissance du terrain, Ceca-Gadis mise sur sa présence dans tous les segments du commerce pour apporter encore plus de produits à moindre coût, encore plus de qualié, encore plus de service. Outre le détail, il est aussi positionné sur la vente en gros, grâce à l’enseigne Supergros, et dans le demi-gros, à travers la marque Intergros, qui dispose de plusieurs magasins sur le sol gabonais.

Grâce à ce partenariat, tous les gabonais vont pouvoir bénéficier :

1. D’une offre de produits et services encore plus attractifs

2. D’une relation unique basée sur le service

3. Des prix bas toute l’année

Ce projet est au cœur de la construction d’une entreprise conquérante, performante et responsable, qui se met encore plus au service de ses collaborateurs et de ses clients, à coté de partenaires de renommée internationale.