Gambie-Gabon: Denis Bouanga, l’homme providentiel

Depuis qu’il a accepté de porter les couleurs du Gabon alors que la France avait des vues sur lui, Denis Athanas Bouanga n’a presque jamais déçu. Actif, buteur, passeur, catalyseur, l’ancien jeune Merlus, produit du centre de formation de Lorient est performant et c’est peu de le dire, à chaque fois qu’il revêt le maillot des Panthères. Meilleur buteur du Gabon depuis le début de ses éliminatoires, « Magic Bouanga », a encore montré face aux Gambiens, jeudi dernier, qu’il était, au même titre que son capitaine, l’homme providentiel du Gabon.

L’homme providentiel, le catalyseur de l’attaque de la sélection nationale du Gabon, c’est désormais ce statut que revêt le sociétaire de l’Association Sportive de Saint-Etienne (ASSE) depuis qu’il a intégré pendant la Can 2017 organisée sur sa terre, la tanière des Panthères.

En chiffres, Denis Athanas Bouanga c’est en 19 sélections, 5 buts, 5 passes décisives le tout sans avoir tiré aucun penalty. Des chiffres, une constance et une efficacité qui font de lui, tout comme d’Aubameyang, les joueurs les plus décisifs de l’équipe nationale du Gabon.

L’importance du fer de lance de l’attaque des verts chez lesquels il est également l’un des hommes sinon, l’homme providentiel, se donne à lire dans son apport depuis le début de cette campagne éliminatoire qualificative pour la Can 2021 au Cameroun. Des 4 buts inscrits par les Panthères depuis ces éliminatoires, deux ont été inscrits par « Magic Bouanga ». Des réalisations auxquelles on ajoute une passe décisive adressée à son compère de l’attaque et capitaine jeudi jeudi dernier face aux Scorpions de Gambie.

Comme contre Les Palancas Negras en délinquant une rencontre crispée et en mettant sur orbite ses coéquipiers, le génie du Forez a réédité l’exploit contre la sélection gambienne en la douchant dès la 10ème minute avant de délivrer une magnifique passe décisive à PEA.

Demain, en sol gambien, dans un match qui pourrait sceller la qualification des Panthères du Gabon, Denis Bouanga l’homme providentiel est encore attendu. Nul doute qu’il répondra présent comme d’ordinaire pour propulser le Gabon au Cameroun à deux journées de la fin des éliminatoires.