Gamba: il succombe de ses blessures après une attaque d’éléphant

Le conflit Homme-faune vient encore d’aboutir à un véritable drame à Gamba dans le département de la Ndougou dans la province de la Ogooué-Maritime. En effet, selon les informations relayées par l’Agence gabonaise de presse(AGP), il s’agit d’un homme répondant au nom de Nono Mbatchy, qui a trouvé la mort après l’attaque d’un éléphant le lundi 8 novembre 2021.

Selon le récit rapporté par l’AGP, Nono Mbatchy, ancien vice-président du Conseil départemental de la Ndongou, à Gamba aurait été sauvagement agressé par un éléphant le lundi 8 novembre dernier. Une attaque pour laquelle la victime aurait été transportée d’urgence à l’hôpital central de Gamba puis évacué au centre hospitalier de Bongolo.

Une fois dans la structure sanitaire, les médecins ont apporté les premiers soins à la victime. Malheureusement, malgré les moyens déployés par les médecins pour tenter de le sauver, Nono Mbatchy va succomber au vu de la gravité de ses blessures. Un énième drame qui vient alourdir le bilan des victimes du conflit Homme-faune.

La nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre dans la région et n’a pas manqué de susciter l’effroi auprès des populations qui ne savent plus à quel saint se vouer. Un drame qui intervient en plein débat sur la résolution du conflit Homme-faune et le constat d’une recrudescence d’incursions d’animaux près des lieux d’habitation, pour lesquels, le gouvernement a érigé des barrières électriques et pour laquelle le ministre des Eaux et Forêts Lee White qui, en août dernier, a annoncé la mise en place d’une ligne budgétaire dans le projet de loi de finances 2022 d’un montant de 2 milliards pour la compensation des victimes.