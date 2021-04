Galatasaray fait le forcing pour s’attacher les services d’Aaron Boupendza

Auteur d’une excellente saison jusqu’ici avec déjà 18 buts au compteur en Süper lig turque, l’international gabonais Aaron Boupendza continue de susciter des intérêts grandissants de la part de nombreux clubs du vieux continent. Dernier en date, le Galatasaray Spor Kulübü, qui a fait du redoutable buteur gabonais sa priorité pour la saison prochaine afin de pallier aux insuffisances d’un Radamel Falcao vieillissant.

Qui aurait pu prédire l’envolée cette saison du jeune international gabonais Aaron Boupendza après son départ tonitruant des girondins de Bordeaux? Personne nous direz-vous, tant celui qui était alors considéré comme le « nouvel enfant terrible » du football gabonais brillait plus par ses incontinences sur et en dehors du terrain, que par ses performances sportives. Seulement voilà, le gamin de la ville minière de Moanda a su se remettre en question et repartir sur de bons rails. Résultat, il affole les compteurs et les clubs se bousculent au portillon.

En effet, auteur de 18 buts cette saison soit bien plus que l’ensemble des attaquants de Galatasaray, le footballeur international gabonais multiplie les prestations remarquables et remarquées avec le promu Hatayspor, qui avait flairé le bon coup en allant le dénicher alors qu’il se cherchait une porte de sortie l’été dernier. Désormais parmi les meilleurs buteurs européens, il attise les convoitises de nombreux clubs à l’image d’Arsenal et surtout Galatasaray.

Ayant fait de l’international gabonais sa priorité pour cet été, le club basé à Istanbul pourrait dégainer une offre allant jusqu’à 10 millions d’euros pour le joueur formé au CF Mounana afin de convaincre l’état major d’Hatay. Néanmoins, au regard du nombre de clubs intéressés par l’attaquant de 24 ans, difficile d’imaginer les enchères se limiter à ce montant en dépit de la crise qui plombe les finances de nombreux clubs.