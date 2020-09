Gagan Gupta: «l’e-gouvernance peut aider les Etats africains à relever leurs défis économiques et sociaux»

Dans une tribune publiée dans le journal français Le Monde et parue le 20 septembre dernier, Gagan Gupta PDG d’Arise et directeur Afrique d’Olam internartional a donné son point de vue concernant les défis socio-économiques que doit relever le continent. Ainsi, pour le responsable du premier investisseur gabonais, la dématérialisation et la numérisation des processus administratifs, sont essentielles « pour mettre en place des politiques publiques efficaces ».

« L’e-gouvernance peut aider les Etats africains à relever leurs défis économiques et sociaux ». C’est l’avis tranché de Gagan Gupta PDG d’Arise et directeur Afrique d’Olam, mais également Amaury de Féligonde cofondateur d’Okan Partners. Dans une tribune parue dans le journal français Le Monde, les deux hommes ont présenté les solutions pouvant aider le continent à faire face à ses difficultés structurelles.

En effet, évoquant le fait que trop de pays du Sud notamment d’Afrique subsaharienne restent encore dans un cercle vicieux les rendant « impécunieux » et inaptes à « répondre aux attentes de leurs citoyens, qu’il s’agisse des fonctions régaliennes ou de l’Etat-providence », Gupta et Okan ont souligné l’importance de « mettre en place des politiques publiques efficaces » à travers notamment la numérisation des processus administratifs.

Véritable fer de lance de la relance de l’économie, cette dématérialisation des processus administratifs, devrait comme cela a été prouvé dans de nombreuses parties du globe, « permettre d’accroître les ressources des Etats et d’apporter de la transparence ». Mieux, l’établissement d’assiettes précises, la systématisation des paiements, la lutte contre la fraude sont « autant d’avantages induits par la numérisation des processus ».

Issu d’un pays qui a érigé la bonne gestion administrative en dogme avec un secteur public en tête des plus disciplinés et des plus performants comptant seulement deux fonctionnaires par centaine d’habitants, Gagan Gupta entend donc pousser le Gabon à l’instar des États africains à s’en inspirer. Un véritable plaidoyer visant à améliorer l’efficience de la gouvernance publique.