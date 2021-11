Gabon:le ministère de la Santé reporte le marathon bleu

Ecouter cet article Ecouter cet article

Prévu se tenir ce samedi 20 novembre 2021, le marathon organisé par le ministère de la Santé dans le cadre de la campagne de sensibilisation contre les cancers masculins Novembre bleu n’aura finalement plus lieu. C’est du moins ce qu’annonce ce département ministériel sur sa page Facebook ce vendredi 19 novembre.

En effet, dans le cadre de la 2ème édition de la campagne Novembre bleu, le ministère de la Santé avait annoncé l’organisation d’un marathon avec comme point de départ le lycée national Léon Mba et l’arrivée à la place de l’indépendance. Un événement qui malheureusement n’aura plus lieu ce 20 novembre et a été reporté à une date ultérieure.

Si pour l’heure aucune information n’a filtré sur les raisons de ce report, une source proche du département de la santé s’est voulu rassurante sur la poursuite de la campagne de lutte contre les cancers masculins malgré une démarche tardive.

Il faut souligner que cette 2ème édition placée sous le thème Se dépister pour vivre longtemps se présente encore une fois comme l’occasion d’accentuer la lutte contre les cancers masculins, notamment le cancer de la prostate qui constitue le premier des cancers masculins au Gabon. Comme pour les cancers féminins, le dépistage précoce est donc là encore important; en particulier pour les hommes de plus de 45 ans.